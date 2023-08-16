Культовый режиссёр Ларс фон Триер записал видео о том, что он ищет себе девушку-музу

«Мне 67 лет, у меня болезнь Паркинсона, обсессивно-компульсивное расстройство и (в этом моменте контролируемый) алкоголизм. Если коротко, при определенной удаче в моей голове еще есть несколько достойных фильмов».
«Несмотря на все нытье, я настаиваю, что в хороший день и в нужной компании я все еще могу быть весьма очаровательным партнёром».
Судя по видео, свою речь режиссёр читает с бумаги, а трясущаяся голова лежит на кресле. Однако сам Триер настроен оптимистично и уверен, что ещё успеет снять несколько "приличных фильмов". Более того, в "хорошей компании" он обещает быть "очаровательным партнёром".
Так как режиссёр не умеет пользоваться социальными сетями, в чём он честно признался, отправлять свои предложения художник призвал на адрес электронной почты.
Если вдруг вы решили попытать счастья, написать Ларсу можно на почту bill.mrk.lars@gmail.com