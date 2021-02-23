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Французские электронщики в понедельник выпустили на своем YouTube-канале видео под названием “Эпилог”. Восьмиминутный ролик — выдержка из фильма, снятого участниками Daft Punk в 2006 году. Об этом сообщает “Рамблер”.
Daft Punk
Daft Punk
© Vida Press

Представитель группы Катрин Фразьер позже подтвердила журналистам информацию о распаде коллектива. Причины не уточняются.

Группа Daft Punk была образована в Париже в 1993 году. Ее участники Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо создали свое особое звучание, миксуя элементы диско, синти-попа, хауса и электро. Мировую известность музыкантам принесли десятки хитов, а также яркие образы: Daft Punk появлялись на своих выступлениях в костюмах роботов, ставших культовыми.

В активе группы семь статуэток “Грэмми”, в том числе награды за лучший танцевальный/электронный альбом в 2009 и 2014 годах.

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