Представитель группы Катрин Фразьер позже подтвердила журналистам информацию о распаде коллектива. Причины не уточняются.
Группа Daft Punk была образована в Париже в 1993 году. Ее участники Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо создали свое особое звучание, миксуя элементы диско, синти-попа, хауса и электро. Мировую известность музыкантам принесли десятки хитов, а также яркие образы: Daft Punk появлялись на своих выступлениях в костюмах роботов, ставших культовыми.
В активе группы семь статуэток “Грэмми”, в том числе награды за лучший танцевальный/электронный альбом в 2009 и 2014 годах.
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