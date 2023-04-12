Кошка Карла Лагерфельда получила приглашение на Met Gala

Бал пройдет 1 мая. Информацию о приглашении уже подтвердил агент кошки Лукас Берулье. Что Шупетт будет делать на Met Gala, не сообщается. Вероятно, она станет главной звездой красной дорожки.

В этом году кошке исполнится 12 лет. Ее первым хозяином был манекенщик Батист Джабикони. Однажды он попросил Лагерфельда присмотреть за питомцем, но обратно его так и не получил. Дизайнер настолько полюбил Шупетт, что оставил ее себе.