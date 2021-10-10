67-летний Александр Серов подхватил коронавирус еще несколько дней назад. Сначала артист проходил лечение в госпитале, расположенном около его загородного дома. Однако состояние музыканта стало ухудшаться, в связи с чем его перевели в одну из столичных больниц. Там кумир слушателей сразу же попал в реанимацию.
Друзья Серова подтвердили тревожную информацию. По их словам, музыкант в тяжелом состоянии, сейчас он находится под кислородной маской. У Александра Николаевича диагностировали 75% поражение легких.
Сам Серов еще недавно вовсю делился творческими планами. В середине сентября артист успел поучаствовать в записи нескольких телевизионных шоу. Также он продолжал работать над новыми композициями. Пока неизвестно, где именно музыкант заразился коронавирусом.
Родственники Александра Николаевича пока не комментируют данную информацию. Поклонники же надеются, что вскоре Серов вернется домой.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врач - об антителах: уже известно, какое их количество обеспечивает 80-процентную защиту (33)
Около 60% жителей Литвы уже привиты от COVID-19. Однако один...
Профессор скептически оценивает побуждение пожилых людей к вакцинации с помощью выплат: видит другое средство (48)
На заседании в среду правительство одобрило...
Пережившая самую страшную стадию ковида страна привила 9 из 10 жителей: литовка рассказала, что привело к такому успеху (85)
В январе в Португалии от COVID-19 ежедневно умирали две...
Каспарас Урбонайтис. Народ в Литве богатый... (97)
…ну, судя по количеству и размеру взимаемых налогов....
Вернулись из эмиграции и пекут шакотисы: о том, что здесь нет работы, пусть говорят те, кому так удобно (18)
Лаура и Вайдас прожили 16 лет в Англии и некоторое время...