Коронавирус чуть не лишил зрения Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин перенес серьезную операцию на глазах. Бизнесмен не решался рассказать об этом публике, но тайну раскрыла его супруга-певица Валерия, опубликовав видео с мужем в очках в Instagram.
По словам Пригожина, все произошло четыре дня назад. У бизнесмена нет врожденных проблем со зрением, однако с возрастом левый глаз все-таки стал подводить. Иосиф Игоревич давно хотел обратиться к врачу, но времени постоянно не хватало — работа. Он отважился на процедуру только после перенесенного COVID. Выяснилось, что инфекция негативно сказалась на зрении.
«Все слава богу! Доктор Куренков — гениальный врач! Я доволен. Мне надо было сделать глаз давно уже. Просто не было времени. Я еще восстанавливаюсь, только сделал. Еще недели не прошло. Прекрасные ощущения, все отлично!» — сказал Пригожин.
По дому пока он ходит в очках. Говорит, яркий свет немного режет глаза. Впрочем, даже после операции музыкальный продюсер не отлынивает от рутинных дел. Вот, например, среди ночи стал пылесосить. Валерия мужа похвалила.
Иосиф Пригожин рассказал, что вместе с ним на операционный стол легли и дети, и мама. Семейный доктор поправил зрение знаменитостям. Теперь они точно не будут нуждаться ни в очках, ни в линзах.
«Мы так, подремонтировались немножко!» — пошутил бизнесмен.
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