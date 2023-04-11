Королевское возвращение: фильм с Джонни Деппом будет открывать Каннский фестиваль

Сама Майвенн сыграла в фильме знаменитую куртизанку, добивающуюся расположения короля, – графиню Жанну дю Барри.
Впервые в своей карьере Депп говорит по-французски на протяжении всей картины.
Работа в фильме, премьера которого состоится на Лазурном берегу, – первая крупная роль голливудского актёра с 2020 года, когда он предстал на ковровой дорожке Берлинале, где презентовали ленту "Минамата" или "Великий" Эндрю Левитаса.
В прошлом году мировые таблоиды и многочисленные фанаты обсуждали громкий судебный процесс, в котором рассматривались взаимные претензии Деппа и Эмбер Херд. Тогда американская актриса обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии, Джонни Депп подал встречный иск о клевете.
"Фаворитка" – шестая полнометражная картина Майвенн. Историческую драму покажут в первый вечер Каннского кинофестиваля 16 мая. В тот же день кинолента выйдет во французский прокат.
Jeanne du Barry de Maïwenn en ouverture de #Cannes2023 ! 🎬— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 5, 2023
Dans son 6e film, projeté le 16 mai prochain, jour de sa sortie en salles, la réalisatrice incarne la favorite du roi Louis XV, interprété par Johnny Depp.
👉 https://t.co/yxCchwvHJq @whynotprod @Le_Pacte pic.twitter.com/5iieg1WAoo
В этом году фестиваль на Лазурном берегу пройдет с 16 по 28 мая, в конкурсной программе участвуют несколько голливудских тяжеловесов: "Индиана Джонс и Колесо судьбы" с Харрисоном Фордом, а также криминальная драма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.
Полная программа престижного фестиваля будет объявлена 13 апреля.
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