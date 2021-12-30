Причиной недовольства Елизаветы II стала американская надпись "Happy Holidays" ("Счастливых праздников") вместо традиционного британского поздравления "Merry Christmas" ("Счастливого Рождества"). Также королеве не понравился внешний вид герцога и герцогини Сассекских.

"Порванные джинсы и босые ноги скорее олицетворяют бунтующих подростков, чем королевских особ, которые носят титулы и занимаются благотворительностью", — уточнил Шон Нил.

Также на фотографии можно заметить, что принц Гарри носит африканский браслет, который он приобрел, когда узнал о смерти своей матери — принцессы Дианы. При этом на открытке нет ни единого намека на почившего в этом году дедушку принца Филиппа.

"Это первое Рождество без принца Филиппа, а ведь принц Гарри проводил все свои рождественские праздники с дедушкой и бабушкой. Для Елизаветы II этот американизм стал символом того, что внук отказывается от своих корней", — заключил Нил.