Концерт Дианы Арбениной в Томске отменили из-за "десятков жалоб"

Арбенина сообщила в своем телеграм-канале, что руководство площадки расторгло договор в одностороннем порядке без объяснения причин. Она извинилась перед аудиторией за "обманутые надежды". "Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией", – написала артистка.

Решение об отмене приняло руководство областного Дворца спорта в Томске. "Когда о концерте стало известно, к нам и во Дворец стали поступать обращения от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации. В итоге Дворец спорта принял решение не проводить концерт", – рассказала и.о. начальника департамента по культуре Томской области Елена Шагова "Интерфаксу".

По ее словам, поступило "несколько десятков жалоб".

"Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта", – сказала Шагова.