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Когда в начале 2020-го года весь мир вынужденно ушел на карантин из-за пандемии коронавируса, артисты, певцы и шоумены остались без работы. Звезды российского шоу-бизнеса жаловались на отсутствие доходов и грозились уйти работать на завод, но в итоге подняли гонорары за свои выступления.
Ольга Бузова
Ольга Бузова
© Itar-Tass / Scanpix
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Ольга Бузова

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