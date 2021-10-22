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Когда в начале 2020-го года весь мир вынужденно ушел на карантин из-за пандемии коронавируса, артисты, певцы и шоумены остались без работы. Звезды российского шоу-бизнеса жаловались на отсутствие доходов и грозились уйти работать на завод, но в итоге подняли гонорары за свои выступления.
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Сколько теперь российские звезды берут за выход на сцену, выяснила "Комсомольская правда".
- 1. Компенсация за простой. Российские звезды взвинтили цены за корпоративы
- 2. Ольга Бузова
- 3. Стас Пьеха
- 4. Алиса Вокс
- 5. Денис Клявер
- 6. Татьяна Буланова
- 7. Зара
- 8. Little Big и The Hatters
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