Компания Роберта Де Ниро заплатит за "токсичную рабочую среду"

Компания Роберта Де Ниро Canal Productions должна выплатить $1,25 млн бывшему вице-президенту по производству и финансам и личной помощнице де Ниро Грэм Чейз Робинсон.



Суд присяжных в Нью-Йорке признал, что компания несет ответственность за "дискриминацию по половому признаку и преследование" - после того, как Робинсон обвинила Де Ниро в том, что он создал для нее "токсичную рабочую среду". В частности, она рассказала, что актер настаивал на том, чтобы она чесала ему спину.

По ее словам, обстановка была настолько токсичной, что она до сих пор страдает от тревоги и депрессии и не работает уже четыре года, несмотря на то, что подала своё резюме на 638 вакансий.

Робинсон работала на Canal Productions в 2008-2019 годах.