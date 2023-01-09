Как отмечает редакция Guardian, автобиография принца, составленная профессиональным мемуаристом Дж.Р.Мёрингером, написана в очень личном ключе, и затрагивает всех ближайших родственников Гарри, то есть всех членов королевской семьи.

Пока непонятно, содержатся ли в там какие-либо сенсационные откровения по поводу покойной королевы Елизаветы II и супруга, герцога Эдинбургского Филипа. В тех фрагментах книги, что пересказывает Guardian, о бабушке и дедушке принц не упоминает.

В Кенсингтонском и Букингемском дворцах (резиденциях принца Уильяма и короля Карла III соответственно) комментировать скандальные утечки отказались.

На английском языке мемуары должны выйти 10 января. Испаноязычная версия "Запасного" уже опубликована, и некоторые британские СМИ (в том числе и Би-би-си), успели частично с ней ознакомиться.

Русская служба Би-би-си рассказывает о самых острых и неоднозначных фрагментах книги.

Гарри и Уильям просили отца не жениться на Камилле



В своей книге Гарри пишет, что они с братом умоляли отца не жениться на Камилле - на тот момент Паркер-Боулз, а теперь королева-консорт Карла III - и по отдельности встречались с ней для беседы, прежде чем состоялась свадьба.

По словам Гарри, он боялся, что Камилла станет для них с братом злой мачехой, но в глубине души они с Уильямом были готовы простить ей всё, если отец будет с ней счастлив.

Когда именно состоялась беседа Гарри с еще не вышедшей за его отца Камиллой, из опубликованных отрывков неясно, так что мы не знаем, сколько лет было принцу на тот момент. Само бракосочетание принца Чарльза - а теперь короля Карла III - состоялось в 2005 году.

Колдунья передала "послание от Дианы"



Принц Гарри описывает, как непроходящая скорбь по погибшей матери, принцессе Диане, привела его к некой женщине, которая утверждала, что обладает даром вступать в контакт с потусторонним миром.

"Твоя мама говорит, что ты живешь жизнью, которую сама она прожить не смогла. Ты живешь жизнью, которую она для тебя и хотела", - якобы сказала ему колдунья.

Принцесса Диана погибла в Париже в 1997 году, когда Гарри было 12 лет.

В книге Гарри лишь вкратце рассказывает о разговоре со его покойной матерью, пишет Guardian.

Когда и где состоялась его встреча с колдуньей - также неясно.

Чарльз не обнял Гарри после смерти Дианы



В своих мемуарах Гарри вспоминает, как отец подошел к нему, чтобы сообщить трагическую новость о гибели Дианы в автокатастрофе - и не обнял его в тот момент.

Впрочем, пишет принц, даже в обычных обстоятельствах его отец "никогда не умел проявлять свои чувства".

Гарри утверждает, что во время одной из ссор с братом по поводу его жены Меган, тот схватил его за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил на пол. Произошло это в лондонской резиденции Гарри, то есть Уильям был у него в гостях, поэтому, поднявшись на ноги, Гарри отказался дать брату сдачи (на что от его активно провоцировал) и велел ему убираться.

По словам Гарри, конфликт начался из-за эпитетов, которые Уильям позволял себе употреблять в адрес его жены Меган Маркл. В частности, тот якобы назвал ее "difficult" ("трудной", "доставляющей неудобства"), "rude" ("грубой", "неуважительной", "невежливой") и "abrasive" ("неприятной", "вызывающей раздражение").

Противостояние нарастало, пишет Гарри, по мере того как Уильям все больше "бездумно повторял россказни прессы". А потом дело якобы дошло и до рукоприкладства.

Вот как описывает события Гарри: "Он поставил стакан с водой, снова меня обозвал, а потом набросился. Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол".

"Упал я спиной на собачью миску, которая в результате треснула, вонзившись в меня своими осколками, - продолжает Гарри. - Какое-то время я лежал там, совершенно оторопев [от случившегося], после чего поднялся на ноги и велел ему убираться".

Уильям и Кейт смеялись над костюмом нациста, который Гарри выбрал для вечеринки



В мемуарах утверждается, что Уильям и Кэтрин смеялись, когда Гарри на маскарад в 2005 году заявился в форме с символикой нацистской Германии.

По словам Гарри, возможные варианты костюма для вечеринки он обсуждал с братом и невесткой накануне, ему было важно их мнение.

Он подробно описывает, как попросил их помочь ему выбрать между костюмами пилота и нациста.

"Я позвонил Уиллу и Кейт и спросил, что они думают. Они сказали - нацистская форма. Я взял этот костюм напрокат, вместе со смешными усами, и вернулся домой. Уильям и Кейт хохотали. Это было даже хуже, чем леопардовое трико Уилла, гораздо нелепее".

Гарри было 20, когда таблоид Sun опубликовал на первой полосе фотографию, на которой он одет в нацистскую форму на тематической вечеринке "Коренные и колонизаторы".

Как Гарри лишился девственности



Гарри откровенничает, что первый сексуальный опыт у него случился в 17 лет.

Это произошло в поле за пабом с женщиной, которая была старше него.

Партнерша обращалась с ним, "как с молодым жеребцом", пишет Гарри, и первый сексуальный опыт стал для него крайне унизительным.

Кокаин в 17 лет и марихуана в Итоне



Гарри рассказывает, что ему предложили понюхать кокаин, когда в возрасте 17 лет он был в гостях у знакомых. Принц признается, что несколько раз употреблял этот наркотик, хоть, по его словам, это и не доставляло ему удовольствия.

"Это было не очень весело и не дало мне особого ощущения счастья, как это происходило с другими. Зато я чувствовал себя другим человеком, а это и было моей главной целью. Я был 17-летним мальчиком, готовым попробовать все, что изменит заранее установленный порядок".

Он также рассказывает, как в годы учебы в Итоне курил марихуану в ванной комнате кампуса, пока его телохранители-полицейские охраняли здание снаружи.

Уильям был недоволен присутствием Гарри в Итоне



"Ты не знаешь меня, Гарольд, а я - тебя", - якобы сказал брату принц Уильям, когда тот прибыл на учебу в самый престижный колледж Великобритании.

К тому времени Уильям проучился в Итоне уже два года и, как он сам признавался Гарри, это место стало для него убежищем от семьи.

"У него не было бремени в виде младшего брата, который бы лез к нему с расспросами или совал свой нос в его круг общения", - трактует Гарри позицию Уильяма.

Гарри попросил брата не беспокоиться по его поводу и пообещал вообще забыть, что они знакомы.

25 убитых талибов



Гарри пишет, что в ходе службы пилотом вертолета в Афганистане в 2012-2013 гг. он лично принимал участие в шести боевых вылетах, каждый из которых поражал живые цели, но эти убийства принц считал оправданными. В общей сложности при его непосредственном участии были убиты 25 боевиков-талибов.

"Я совсем не горжусь этой статистикой, но и стыда по этому поводу не испытываю, - пишет принц. - В пылу и смятении битвы я не воспринимал этих 25 человек как людей. Это были пешки, убранные с доски. Плохие парни, от которых избавились до того, как они бы начали убивать хороших людей".

Чарльз умолял Уильяма и Гарри не драться



Гарри вспоминает, как в 2021 году, после похорон деда - герцога Эдинбургского - они с Уильямом чуть не подрались.

Принц Чарльз в буквальном смысле встал между сыновьями и сказал: "Пожалуйста, мальчики, не отравляйте мне последние годы жизни".

О смерти бабушки Гарри узнал не от семьи, а из новостей



По словам принца Гарри, о смерти своей бабушки - королевы Елизаветы II - он узнал из новостей сайта Би-би-си. Когда ее состояние стало заметно ухудшаться, ему позвонил отец, и Гарри засобирался в дорогу - в шотландскую резиденцию королевы Балморал, где она находилась под наблюдением врачей.

Однако вскоре ему дали понять, что брать с собой Меган не стоит, следует из мемуаров. Этим Гарри объясняет путаницу, возникшую в день смерти королевы, когда пресса сначала сообщила, что Гарри и Меган едут вместе, а потом, что Меган не будет. При этом супруга принца Уильяма Кейт тоже не поехала в Балморал.

Гарри узнал, что королева умерла, когда его самолет приземлился в Великобритании. Не от семьи, а из новостей в телефоне, подчеркивает он в своей книге.

"Когда самолет пошел на посадку, загорелся экран моего мобильного. Пришло сообщение от Мег (Меган): "позвони мне, как только получишь это". Я открыл сайт Би-би-си. Моя бабушка умерла. Моц отец стал королем", - пишет принц Гарри.

Уильям - наследник, Гарри - запасной



Название книги "Запасной", утверждает принц Гарри, выбрано не случайно и имеет глубокий смысл. Это слово якобы произнес его отец, как только он родился.

Рифмованное выражение "an heir and a spare" ("один наследник и один запасной") в британском английском является устойчивым. В знатных семьях так принято полушутя называть двух детей. Старший ребенок должен унаследовать родительский титул и состояние, а младший служит гарантией того, что род не прервется даже в том случае, если со старшим отпрыском что-то случится.

"Прекрасно. Ты дала мне одного наследника и одного запасного. Твоя миссия выполнена", - якобы сказал тогда принц Чарльз принцессе Диане, утверждает Гарри.

Он уточняет, что ему самому об этом рассказали, когда ему было уже 20, но свой источник автор мемуаров не называет.

Цена откровений принца Гарри?



Общественность остро интересует вопрос, сколько принц Гарри заработал на своих откровениях.

Размер его гонорара официально не называется, но, по некоторой информации, компания-издатель Penguin Random House заплатила автору аванс в размере 20 млн долларов (примерно 17 млн фунтов).

Когда книга выйдет на британский рынок, она будет стоить 28 фунтов за твердый переплет и 20 фунтов за аудиоверсию. Размер тиража пока неизвестен.

В заявлении Penguin Random House говорится, что не вся прибыль от продажи книги пойдет принцу Гарри, часть будет потрачена на благотворительность.

В частности, известно, что полтора миллиона долларов планируется передать организации Sentebale, которая поддерживает детей и молодых людей, зараженных ВИЧ, в Лесото и Ботсване.