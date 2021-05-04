Киркоров расплакался на дне рождения: Пугачева проигнорировала праздник

На праздник явились продюсер Яна Рудковская, участники Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, певицы Алсу и Юлия Паршута, победитель второго сезона шоу "Маска" Jony. Также своим присутствием отметились певица MARUV, Стас Михайлов, Ксения Собчак, Юлия Савичева, Егор Крид. Пришли и Григорий Лепс, Оксана Самойлова, Лолита и многие другие.

В какой-то момент Филипп Киркоров не смог сдержать слез. Он расплакался, получив подарок от Ольги Бузовой. Она подарила ему браслет с замочком. Еще один такой же она закрепила на своем запястье.

«Я плачу, мне так трогательна твоя любовь и поздравления», – сказал Киркоров, чьи слова приводит портал "Толк".

Тем не менее, среди приглашенных звезд не оказалось тех, кого многие ожидали там увидеть. Это бывшая жена Филиппа Бедросовича Алла Пугачева и ее нынешний муж Максим Галкин. Как оказалось, Примадонна вновь проигнорировала день рождения своего 4-го супруга. В соцсетях она также не отметилась поздравлением в адрес Киркорова, передает Woman Journal.

В последнее время Пугачева и Киркоров практически не общаются. При этом ранее они дружили даже после развода. Одной из причин такого поведения Примадонны называют тесное общение Киркорова с Бузовой. Ее Алла Борисовна, как говорят, недолюбливает.