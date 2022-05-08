“На мой взгляд, я правильно все сказал, по делу. Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие “пороки”. Я человек чести и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей и готов защищать их в публичном и непубличном пространстве”, — объяснил артист. Музыкант добавил, что он “в ужасе” от того, что подвергся критике за поддержку людей с альтернативной точкой зрения.

Киркоров также обратился к Маргарите Симоньян. Исполнитель призвал журналистку задуматься, каково сейчас детям Пугачевой. “Я удивлен, что мать троих детей (Маргарита, которую я всегда ценил как журналиста и просто порядочного человека) об этом не подумала”, — сказал артист.

Ранее Филипп Киркоров заступился в соцсетях за Максима Галкина после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о сексуальной ориентации артиста и назвала его брак с Аллой Пугачевой лицемерием.

Сама Симоньян, начав этот скандал, из дальнейшего диалога “технично” вышла, сославшись на то, что сам Киркоров ни в чём не обвинял родную страну и её армию.