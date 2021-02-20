Пара состоит в браке почти семь лет и воспитывает четверых детей.
Эта новость появилась на сайте новостей о знаменитостях TMZ после нескольких месяцев о трудностях в их семье.
Согласно сообщениям американских СМИ, 40-летняя Кардашьян потребовала совместной юридической и физической опеки над своими детьми.
Представители Верховного суда Лос-Анджелеса и Кардашьян подтвердили, что она подала документы о разводе.
"Он знал, что это произойдет, но от этого не легче, - сказал журналу People знакомый 43-летнего рэпера. - Это мрачный день для него".
Эта пара - одна из самых узнаваемых в мировом шоу-бизнеса, обоим удалось добиться огромного успеха.
Кардашьян стала известна в 2007 году благодаря телевизионному реалити-шоу о ее семье. В сентябре прошлого года стало известно, что шоу "Семейство Кардашьян" закрывается. Премьера 21-го сезона состоится в начале этого года.
Кардашьян добилась успеха и в бизнесе (производство косметики, мобильные приложения), журнал Forbes оценивает ее личное состояние примерно в 780 млн долларов.
Канье Уэст уже более 15 лет считается одним из самых успешных рэперов в мире. Лауреат премии "Грэмми", он также добился успеха как модельер.
Они были друзьями в течение многих лет, прежде чем поженились.
Уэст впервые появилась в реалити-шоу в 2010 году. Чтобы сделать предложение руки и сердца, Уэст арендовал бейсбольный стадион. Их первая дочь Норт появилась на свет в июне 2013 года.
Они поженились в Италии в мае 2014 года. Фото, как они целуются в день свадьбы, стало в то время самой популярной публикацией в "Инстаграме". К этому моменту Кардашьян и ее сестры превратили соцсети в своего рода искусство, а их последователи еще больше способствовали их славе и успеху.
В январе СМИ писали, что Кардашьян и Уэст решили развестись и ведут переговоры о юридическом урегулировании вопроса.
По версии прессы, разногласия в семье усилились в июле прошлого года после решения Уэста баллотироваться в президенты США.
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