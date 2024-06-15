Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская объявила, что ей стало лучше и она сможет присутствовать на параде в честь короля

Впрочем, сама принцесса напоминает, что любые хорошие новости о ее болезни следует воспринимать с осторожностью.

С тех пор как в марте принцесса Уэльская предала свой диагноз гласности, опубликовав очень личное сообщение в соцсетях, никаких новых подробностей о состоянии ее здоровья из дворца не поступало.

В то же время Кейт добавила, что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.

Это станет первым официальным мероприятием с участием герцогини Кембриджской с момента постановки диагноза и проведенной в январе операции на брюшной полости.

„Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится“, — пояснила она.

„Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму“, — продолжила Кейт.

„Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление“, — добавила она.