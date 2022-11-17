Среди них три обвинения в непристойном посягательстве, три обвинения в сексуальном насилии и одно в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия.
Утверждается, что эти действия были совершены в период с 2001 по 2004 год. Королевская прокурорская служба Англии и Уэльса заявила, что эти новые обвинения последовали после рассмотрения доказательств, собранных полицией Лондона.
В июле 63-летний актер предстал перед уголовным судом Олд-Бейли, где опроверг пять обвинений, связанных с тремя мужчинами, которым сейчас от 30 до 40 лет.
Это судебный процесс должен начаться в июне следующего года.
В прошлом месяце суд в США отклонил гражданский иск против Спейси о сексуальных домогательствах. Дело было возбуждено Энтони Рэппом, который сказал, что актер непристойно прикасался к нему после вечеринки дома у Спейси в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет.
Рэпп был одним из первых, кто выдвинул обвинения в сексуальных домогательствах в отношении Спейси несколько лет назад. Среди них три обвинения в непристойном посягательстве, три обвинения в сексуальном насилии и одно в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия.
Разрушенная карьера
Многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах фактически разрушили успешную актерскую карьеру Спейси.
После многочисленных обвинений, последовавших за признанием Рэппа, Netflix уволил Спейси из популярного сериала "Карточный домик", а Кристофер Пламмер заменил его в роли Пола Гетти в фильме "Все деньги мира".
Актер был дважды удостоен премии "Оскар" за работу в картинах "Красота по-американски" и "Подозрительные лица", а также получил несколько наград за главную роль в "Карточном домике".
До 2015 года Кевин Спейси также был художественным руководителем лондонского театра "Олд Вик". В ноябре 2017 года руководство театра сообщило о 20 жалобах на непристойное поведение Спейси от нынешних и бывших сотрудников театра.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В городах Литвы все чаще слышится русская речь: растет число не только приезжающих сюда украинцев
Структура жителей литовской столицы и других городов,...
Русская улица в Вильнюсе – дань уважения истории или название, "навязанное оккупантами"?
Представители консервативной партии "Союз Отечества –...
Европа готовится к тяжелой зиме: один из сценариев – полное отключение российского газа
Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри...
Советское оборудование для передачи газа и электричества - на вес золота: Литва посылает, но Украина просит еще
Российские ракеты продолжают разрушать...
Премьер Литвы: я не буду менять министров только потому, что в истории чего-то еще не было
Премьер-министр Ингрида Шимоните , получающая в...