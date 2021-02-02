Герцогиня Кембриджская назвала воспитание детей во время пандемии утомительным. "Нам пришлось стать учителями, лично меня разрывало на части в стараниях преуспеть во всем, а в конце дня я чувствовала себя истощенной", — рассказала Миддлтон.

Она добавила, что во время пандемии родителям пришлось взять на себя дополнительные роли, которые раньше исполняли другие люди. "В этот период я ​​стала парикмахером для детей, они приходили в ужас, видя, как мама стрижет волосы", — пошутила герцогиня Кембриджская.

При этом она отметила, что самой большой поддержкой для нее стал супруг.

У принца Уильяма и его супруги трое детей — семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.