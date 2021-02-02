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Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон призналась, что ее "измучило" обучение детей дома во время самоизоляции, передает Sky News. По ее словам, она столкнулась с теми же проблемами, что и миллионы родителей, которые обучают своих детей на дому.
Kate Middleton, 2020 m.
Kate Middleton, 2020 m.
© Vida Press

Герцогиня Кембриджская назвала воспитание детей во время пандемии утомительным. "Нам пришлось стать учителями, лично меня разрывало на части в стараниях преуспеть во всем, а в конце дня я чувствовала себя истощенной", — рассказала Миддлтон.

Она добавила, что во время пандемии родителям пришлось взять на себя дополнительные роли, которые раньше исполняли другие люди. "В этот период я ​​стала парикмахером для детей, они приходили в ужас, видя, как мама стрижет волосы", — пошутила герцогиня Кембриджская.

При этом она отметила, что самой большой поддержкой для нее стал супруг.

У принца Уильяма и его супруги трое детей — семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.

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