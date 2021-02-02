Герцогиня Кембриджская назвала воспитание детей во время пандемии утомительным. "Нам пришлось стать учителями, лично меня разрывало на части в стараниях преуспеть во всем, а в конце дня я чувствовала себя истощенной", — рассказала Миддлтон.
Она добавила, что во время пандемии родителям пришлось взять на себя дополнительные роли, которые раньше исполняли другие люди. "В этот период я стала парикмахером для детей, они приходили в ужас, видя, как мама стрижет волосы", — пошутила герцогиня Кембриджская.
При этом она отметила, что самой большой поддержкой для нее стал супруг.
У принца Уильяма и его супруги трое детей — семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новая оценка ситуации: сценарий Б может наметиться к концу марта (12)
Коронавирус в Литве понемногу отступает, к такому...
"Меня не сломали на допросах, но когда мы пересекли границу, я зарыдала": белорусская семья переехала в Литву, спасаясь от тюрьмы (80)
За последние несколько месяцев, несмотря на закрытые...
Власти Литвы посылают неоднозначные сигналы в связи с коронавирусом: февраль может быть очень тяжелым (58)
Февраль может быть очень тяжелым месяцем, поскольку...
"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела": МИД России обвинил западных дипломатов, досталось и Литве (36)
Во вторник в московском суде началось судебное...
В Москве проходит суд над Алексеем Навальным: "Конечно, меня дома не было! Что я мог сделать еще?" (163)
Симоновский районный суд Москвы 2 февраля...