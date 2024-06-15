Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская объявила, что ей стало лучше и она сможет присутствовать на параде в честь короля

Это станет первым официальным мероприятием с участием герцогини Кембриджской с момента постановки диагноза и проведенной в январе операции на брюшной полости.
В то же время Кейт добавила, что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.
„Впереди еще долгий путь“, — напомнила она.
С тех пор как в марте принцесса Уэльская предала свой диагноз гласности, опубликовав очень личное сообщение в соцсетях, никаких новых подробностей о состоянии ее здоровья из дворца не поступало.
К новому сообщению принцессы приложена свежая фотография, сделанная Мэттом Портеусом возле ее дома в Виндзоре.
Впрочем, сама принцесса напоминает, что любые хорошие новости о ее болезни следует воспринимать с осторожностью.
„Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится“, — пояснила она.
„Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму“, — продолжила Кейт.
„Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление“, — добавила она.
В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет и даже ее план появления на параде по случаю выноса королевского знамени может измениться в последний момент.
В субботу Кейт будет вместе с другими членами королевской семьи принимать парад, стоя с детьми на балконе Букингемского дворца.
Проводится церемония по случаю официального дня рождения монарха (зачастую, и в данном случае, не совпадающего с настоящим), и представитель дворца уже заявил, что король Карл III обрадован, что его невестка тоже сможет присутствовать.
Кейт также выразила благодарность за те слова поддержки, что она получала во время болезни, признавшись, что была потрясена их количеством и душевным теплом.
„Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир, и очень помогло нам обоим пережить трудные времена“, — призналась она.