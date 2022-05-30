Хрустальный микрофон продали на аукционе, организованном благотворительным фондом Сергея Притулы, украинского телеведущего и волонтера. В итоге победила ставка в 900 000 долларов. Микрофон достался криптовалютной бирже WhiteBIT. Как говорится в сообщении, средства пойдут на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.
Кроме микрофона, музыканты также разыграли среди жертвователей розовую панамку фронтмена группы Олега Псюка, в которой он выступал на сцене. Участие в ее розыгрыше приняли более 31 000 ставок по 200 грн (около 5 евро). Победителем стал Владимир из Чехии, который сделал пять переводов.
Напомним, что Kalush Orchestra с песней "Stefania" заняли на "Евровидении 2022" первое место.
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