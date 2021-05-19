На бирюзовой дорожке “Евровидения-2021” блогер Уильям Ли Адамс брал интервью у участницы из Молдавии Натальи Гордиенко. Во время беседы Филипп Киркоров всё время мешал певице и вёл себя очень некрасиво. Сначала он начал искать по карманам маску, потом стал залипать в телефон. В конце Киркоров вовсе принялся перебивать Наталью, влезать в разговор и всячески перетягивать внимание на себя.
В комментариях к видео иностранцы поразились такой наглости. Многие интересовались, кто он такой и почему он такой неприятный тип. “Боже, есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он везде постоянно”, “Странно, что он так популярен в России”, — пишут европейцы.
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