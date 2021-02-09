Кайли Миноуг опровергла слухи о помолвке и скорой свадьбе

"Мы все любим любовь, но слухи выходят из-под контроля", — заявила звезда на своей странице в Twitter. Она указала, что встречается с Соломонсом, однако они не помолвлены.

#Lovers ... we ALL love LOVE but rumours are getting out of hand! Paul is 💖 We are 🥰 but not 💍. You are all 👏🏻 and we ❤️ you. — Kylie Minogue (@kylieminogue) February 6, 2021

Ранее мачеха Соломонса заявила о помолвке пары, добавив, что взволнована этим событием. Спустя пару дней Миноуг выложила в Instagram видео, на котором заметили кольцо на безымянном пальце певицы. Поклонники предположили, что ролик подтверждает слухи о предстоящей женитьбе звезды.

Миноуг встречается с Соломонсом с 2018 года. Это не первый слух об их предстоящей свадьбе. В 2019 году австралийские СМИ сообщали, что креативный директор GQ собирается в скором времени сделать предложение артистке.