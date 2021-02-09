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Австралийская поп-певица Кайли Миноуг опровергла слухи о своей предстоящей свадьбе с креативным директором издания GQ Полом Соломонсом.
Кайли Миноуг опровергла слухи о помолвке и скорой свадьбе
© Scanpix

"Мы все любим любовь, но слухи выходят из-под контроля", — заявила звезда на своей странице в Twitter. Она указала, что встречается с Соломонсом, однако они не помолвлены.

Ранее мачеха Соломонса заявила о помолвке пары, добавив, что взволнована этим событием. Спустя пару дней Миноуг выложила в Instagram видео, на котором заметили кольцо на безымянном пальце певицы. Поклонники предположили, что ролик подтверждает слухи о предстоящей женитьбе звезды.

Миноуг встречается с Соломонсом с 2018 года. Это не первый слух об их предстоящей свадьбе. В 2019 году австралийские СМИ сообщали, что креативный директор GQ собирается в скором времени сделать предложение артистке.

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Gazeta.ru

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