"ИВЛ не справляется": певица МакSим оказалась в критическом состоянии

Стоит отметить, что МакSим ранее уже перенесла коронавирус. Что происходит с ней, родственникам не понятно.

Между тем состояние артистки резко ухудшилось. Произошло это два дня назад. Девушка находится в медикаментозной коме уже неделю. Ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. «Марину перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется», — сообщил один из друзей певицы. Отмечается, что ЭКМО представляет собой аппарат инвазивного насыщения крови кислородом, который используют в тяжелых случаях.

МакSим находится в отдельной палате, к которой приставлен пост с медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах.