"ИВЛ не справляется": певица МакSим оказалась в критическом состоянии

Стоит отметить, что МакSим ранее уже перенесла коронавирус. Что происходит с ней, родственникам не понятно.
Между тем состояние артистки резко ухудшилось. Произошло это два дня назад. Девушка находится в медикаментозной коме уже неделю. Ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. «Марину перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется», — сообщил один из друзей певицы. Отмечается, что ЭКМО представляет собой аппарат инвазивного насыщения крови кислородом, который используют в тяжелых случаях.
МакSим находится в отдельной палате, к которой приставлен пост с медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Проясняется схема нелегальной миграции из Беларуси: с такими потоками еще не сталкивались участвует режим Лукашенко и пограничники (201)
В этом году из Беларуси в Литву пытались попасть...
"Попутчики" из Висагинаса в Вильнюс: как выучить литовский в "самом русском" городе и не остаться в тени ядерных реакторов (169)
Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...
Женщина хотела навестить маму в другой стране: поездка в Латвию стала неожиданным вызовом (43)
7 ноября в Литве был объявлен второй карантин, который...
В то время как обед в Паланге дорожает, отдыхающие с удовольствием пользуются нелегальной услугой (30)
В Паланге, полной летней жары и ритма отпусков, цены во...