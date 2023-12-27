Исполнитель одной из главных ролей в "Паразитах" найден мёртвым

Предположительно, Ли Сон Гюн покончил с собой. Агентство отмечает, что дома у актёра нашли записку, похожую на предсмертную.

Осенью 2023 года полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Ли Сон Гюна по подозрению в употреблении наркотиков. Артист это отвергал и говорил, что наркотики ему могли подбросить.

Ли Сон Гюн прошёл два теста на наркотики. Оба показали отрицательный результат.

Ли Сон Гюн сыграл роль мистера Пака в фильме "Паразиты". В 2020 году картина режиссёра Пон Чжун Хо получила награду "Оскар" в четырёх номинациях.