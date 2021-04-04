Ирина Дубцова раскрыла секрет резкого похудения

39-летняя исполнительница сообщила, что стала элементарно меньше кушать, чтобы избавиться от избыточного веса.

По словам Дубцовой, для потери лишних килограммов ей нужно было просто меньше есть. Теперь артистка питается один раз в день по вечерам. Певица призналась, что такой график приема пищи ей подходит.

При этом Ирина не только ограничила себя в калориях, но и стала уделять больше времени физическим нагрузкам.

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«Спортом сейчас я занимаюсь меньше, чем раньше, а всю пандемию занималась с тренером, — поделилась подробностями певица.

Ранее стало известно, что юморист Александр Морозов, получивший известность благодаря программе «Кривое зеркало», сделал все, чтобы похудеть на 60 кг. Он сидел на диете, занимался в спортивном зале и даже отправился к хирургам для удаления лишней кожи после резкой потери массы тела.