Иосиф Пригожин призвал россиян отказаться от поездок в Грузию из-за Познера

По мнению знаменитости, россияне должны отказаться от путешествий в Грузию, чтобы наглядно продемонстрировать свое отношение к сложившейся ситуации. Такой скандал не должен остаться в тени, подчеркивает Пригожин.
«Просто поставить этот регион на стоп-лист», – отметил продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он также обратил внимание на тот факт, что после данного инцидента Грузия не может называться безопасной страной для россиян. Такие «националистические выпады» приведут государство к краху, считает знаменитость.
Прибытие Познера в Тбилиси вызвало массовую акцию протеста. Собравшиеся были недовольны ранее сделанными заявлениями телеведущего по поводу того, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Отель, в котором остановился журналист, забросали яйцами.
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