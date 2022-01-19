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15 января 2022 года в латвийском театре “Дайлес” начался первый этап репетиций крупного международного театрального проекта. Российский режиссер Тимофей Кулабин ставит пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса “В одиночестве хлопковых полей”, где главные роли сыграют звезды мировой величины — ​​Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Премьера спектакля запланирована на конец мая 2022 года.
Ingeborga Dapkūnaitė ir Johnas Malkovichius, kadras iš filmo "Apie meilę"
Ingeborga Dapkūnaitė ir Johnas Malkovichius, kadras iš filmo "Apie meilę"

"В театре "Дайлес" уже идут репетиции. У нас работает замечательный актерский состав и всемирно известный режиссер Тимофей Кулабин. Театр "Дайлес" является продюсером спектакля в этом международном проекте", — говорит директор театра Виестурс Кайришс.

Репетиции пьесы пройдут в два этапа, первый из которых закончится 25 января. Затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы в конце месяца представить премьеру 28, 29, 30 и 31 мая. Спектакль в Риге будет на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках.

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"В 2022 году к теме запретного, невысказанного и непреодолимого влечения нужно обращаться иначе. Мы делаем спектакль о тайном желании, которое наказуемо и которое любое общество признает преступным – по действующему законодательству. В этом спектакле двое актеров, но только один персонаж. Большую часть времени мы проводим в подсознании, в кошмарных видениях героя, которого мы так и не увидим. Вместо него на сцене есть две противостоящие друг другу фигуры – они ведут напряженный, яростный и сложный диалог. Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами. С тем, что он не решается сказать даже самому себе – и с тем, от чего он не может избавиться, не лишив себя при этом жизни. Это история человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным. Этот мир порождает внутренний разлад, диссонанс, который убивает человека изнутри, как смертельный недуг" , — рассказывает о постановке режиссер Тимофей Кулабин.

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино. В 2009–2011 годах они играли в музыкальном спектакле Михаэля Штурмингера "Вариации Джакомо", который с большим успехом был показан во многих странах мира. В 2017 году актеры вместе снимались в российском фильме "Про любовь".

Режиссер нового спектакля Тимофей Кулябин — один из самых известных в Европе российских режиссеров молодого поколения. Вместе с драматургом Романом Должанским они создали сценическую редакцию пьесы, в которой важную роль должны играть звуковой дизайн и видео-партитура. Видеокамеры нового поколения сопровождают игру актеров и создают не просто эффект "крупного плана", но параллельное медиа-действие, своего рода live videoart.

Бернар-Мари Кольтес – автор полутора десятков пьес, самые известные из которых, такие как "Ночь на пороге лесов", "Битва негра с собаками", "Западная пристань", "В одиночестве хлопковых полей" вошли в репертуар театров всего мира. К творчеству Кольтеса неоднократно обращались крупнейшие европейские режиссеры, среди которых – Патрис Шеро, Петер Штайн, Кшиштоф Варликовский, Михаэль Тальхаймер, Кама Гинкас, Луис Паскуаль и другие.

Ингеборга Дапкунайте - актриса театра и кино, телеведущая. Является одной из самых узнаваемых и популярных актрис в России. В настоящее время ее театральная работа в России связана, главным образом, с Театром Наций (Москва), где она играет главные роли, как в классических произведениях, так и в пьесах современных драматургов.

Джон Малкович - актер, режиссер, продюсер и сценарист. Работы в кино, демонстрирующие его широчайший актерский диапазон, выдающееся обаяние и технику, принесли ему мировую славу, десятки призов и несколько номинаций на "Оскар". В кино сыграл более 70 ролей, в том числе, в фильмах Стивена Спилберга ("Империя солнца", 1987), Бернардо Бертолуччи ("Под покровом небес", 1990), Стивена Фрирза ("Опасные связи", 1988), братьев Коэн и других.

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