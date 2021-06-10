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Российский хореограф и бывший фигурист Илья Авербух высказался о разнице в возрасте с супругой, звездой сериала “Папины дочки” Елизаветой Арзамасовой. Это произошло в эфире “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” на “Русском радио”, — сообщает ”Петербургский вестник”.
Илья Авербух ответил всем критикам его “неравного брака” с Лизой Арамасовой
© Instagram

Звездную чету ранее часто критиковали из-за 21-летней разницы в возрасте. Олимпийский призер по спортивным танцам на льду подчеркнул, что для него это не имеет значения.

“Важнее твоего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. И отвечать. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, они будут говорить. И будут говорить об этом бесконечно”, — высказался хореограф.

Авербух отметил, что они с 26-летней Арзамасовой не хотят создавать вокруг своих отношений тайну и лишний шум. Спортсмен подчеркнул, что за все время их отношений произошло три крупных события, о которых знаменитости сообщили своим поклонникам — начало романа, свадьба и беременность Арзамасовой.

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