В поданных в суд документах не говорится, что именно стало предметом расследования и какой орган его проводит. Twitter лишь отмечает, что "власти изучают поведение" Маска, связанное со сделкой.
Письмо Twitter судье штата Делавэр Кэйтлин Маккормик было отправлено на прошлой неделе, но в суд поступило только в четверг.
В нем адвокаты Twitter заявили, что потребовали копии переписки между Маском и федеральными властями несколько месяцев назад, но команда основателя SpaceX и Tesla не смогла их предоставить, поэтому они решили обратиться в суд.
Речь идет об электронном письме от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам (SEC) и презентацию в Федеральную торговую комиссию (FTC) в рамках судебного процесса о том, может ли Маск отказаться от сделки по приобретению Twitter.
Соцсеть, которая в июле подала в суд на Маска, чтобы заставить его закрыть сделку, заявила, что адвокаты бизнесмена заявили о "следственных привилегиях", отказавшись передать запрашиваемые документы.
В конце сентября адвокаты Маска предоставили в суд "журнал привилегий" с указанием документов, которые не должны быть обнародованы - там были указаны черновики письма от 13 мая в SEC и презентация для FTC.
Документы Twitter были поданы в суд 6 октября - в тот же день, когда судья Кэйтлин Маккормик приостановила процесс после заявлений Маска о том, что он готов продолжать сделку.
"Эта игра в прятки должна закончиться", - говорится в заявлении Twitter. Ни SEC, ни FTC заявления Twitter не комментируют.
Адвокат Маска Алекс Спиро заявил, что своими действиями Twitter пытается отвлечь внимание от собственных проблем.
Please buy my perfume, so I can buy Twitter— Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022
Сам Маск последние новости не комментировал. "Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я мог купить "Твиттер", - написал он, имея в виду выпущенный его компанией парфюм Burnt Hair ("Жженые волосы").
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