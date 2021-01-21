Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов

Артист признался, что начал отращивать усы в молодости, подражая любимым артистам. "У меня был кумир детства — Владимир Мулявин из ансамбля "Песняры". У него были прямо усищи! И все они тогда ходили с усами, тот же Леня Борткевич", — пояснил Николаев и добавил, что в 80-х годах носить усы считалось модным.
По словам певца, сбрить растительность на лице ему пришлось всего раз в жизни — перед принятием присяги в армии. "Меня заставил побриться старший лейтенант. Мне было 24 года, а усы были густые", — заключил 61-летний Николаев.
В феврале 2020 года Игорь Николаев показал себя без усов. Он опубликовал коллаж, состоящий из современного снимка и старой черно-белой фотографии из молодости.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Коронавирус в Литве: 1274 новых случая, 32 человека умерли (23)
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1274 новых...
Президентская служба: пик второй волны коронавируса пройден, ограничения надо снимать постепенно (31)
Пик второй волны коронавируса (COVID-19) в Литве уже...
ГИК не аннулировал мандат Гуоги, депутату грозит импичмент (3)
Парламентская комиссия по этике и процедурам намерена...
Киркоров в суде обжалует запрет на въезд в Литву (142)
Певец Филипп Киркоров намерен оспорить запрет на...
Скопление льда на Нерис у Клебонишкского моста: каунасцы боятся наводнения (4)
10 лет назад жители Клебонишкскиса пережили серьезное...