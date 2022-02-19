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С 2010 по 2016 год на ТНТ выходил сериал-ситком "Интерны", посвященный работе выпускников медицинских вузов. Что стало актерами, исполнявшими в "Интернах" главные роли?
"Газета.Ru" рассказывает о том, как сложилась судьба исполнителей ролей доктора Быкова, интерна Лобанова, медсестры Любы и других героев.
- 1. "Холостяк", строитель в Лондоне, психолог: что стало со звездами "Интернов"
- 2. Иван Охлобыстин — Андрей Евгеньевич Быков, руководитель интернатуры
- 3. Светлана Камынина — Анастасия Константиновна Кисегач, главврач больницы
- 4. Вадим Демчог — Иван Натанович Купитман, заведующий кожно-венерологическим отделением
- 5. Светлана Пермякова — Любовь Михайловна Скрябина, медсестра терапевтического отделения
- 6. Илья Глинников — интерн Глеб Романенко, сын главврача
- 7. Дмитрий Шаракоис — интерн Борис Левин
- 8. Кристина Асмус — интерн Варвара Черноус
- 9. Александр Ильин — интерн Семен Лобанов
- 10. Один Байрон — интерн из США Фил Ричардс
- 11. Аглая Тарасова — интерн Софья Калинина
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