"Так хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, время уходит безвозвратно. Я вас люблю! Будьте счастливы! С наступающим Новым годом", — сказал он в новом видео, опубликованном спустя 8 месяцев молчания.
Примечательно, что знаменитость не говорит ни слова о войне, но подписчики поняли его. Они начали писать в комментариях, что можно будет обрести покой лишь тогда, когда закончится полномасштабное вторжение.
Нагиев до середины марта 2022-го года никак не комментировал вторжение России в Украину. На своей странице в Instagram он опубликовал черно-белое видео, а сопроводил его песней группы "Аквариум", в которой есть слова "мы воевали сами с собой".
Затем, после зверств в Буче, актер решил опубликовать лаконичный пост со словами: "Может, хватит".
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