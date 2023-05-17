Немецкая топ-модель Хайди Клум (Heidi Klum) и ее 19-летняя дочь Лени снялись в рекламе нижнего белья. Рекламные щиты были установлены во многих пешеходных зонах немецких городов. Однако далеко не всем понравилось эта рекламная кампания. Под рекламной фотографией - послание бренда: "От чувственного белого кружева с игривыми жемчужными деталями до цветочной вышивки на нежном сиреневом фоне: Intimissimi - это бренд для всех женщин, независимо от возраста, формы и стиля".

Тема эта активно обсуждается как в немецких СМИ, так и в соцсетях: кто-то пишет, что это маркетинговая постановка, а опытная мама Клум играет с элементом провокации, другие считают, что это инсценировка подростковой сексуальности, и ее в наше время нельзя воспринимать некритично. А кому-то это нравится, ничего зазорного они в этом не видят.

Некоторые журналисты даже опрашивали прохожих. "Меня это совсем не раздражает. Я думаю, что они очень красивые", - говорят одни. "Меня это очень смущает, я бы не стала фотографировать свою дочь в полуобнаженном виде, чтобы заработать на этом деньги", - признается другая женщина. Колумнистка газеты FAZ подвергла жесткой критике Клум, как мать. Она пишет буквально следующее: "Если вы не оберегаете своего ребенка от похотливых взглядов, а подаете его почти в голом виде, вы делаете себя сутенеркой".

Критика в социальных сетях

Рекламная кампания вызвала дискуссии в социальных сетях о том, следует ли разрешать матери и дочери показываться вместе в полуобнаженном виде? Сама Хайди Клум рекламировала эту кампанию в своем аккаунте, но вскоре отключила функцию для комментариев.

Дочь Лени тоже поделилась записью съемок в своем профиле. Более 223 000 пользователей отметились под постом смайликами в виде сердечек. Было и множество комментариев. И не всегда одобряющие, вот как этот: "Странно видеть маму и дочку в нижнем белье. Я имею в виду, сколько дочерей готовы позировать в таком виде со своими мамами?" Другой пользователь прокомментировал: "Зачем маме позировать на всеобщее обозрение со своей дочерью в лифчике и трусах?".

Кроме того, одна из подписчиц отметила: "Я бы не гордилась тем, что показала свою дочь таким образом. Мне было бы стыдно и грустно". Однако были и пользователи, которые бросились на защиту дочери Лени и матери Хайди: "Какие некоторые тут чопорные. Женщины должны поддерживать друг друга и быть более уверенными в себе, а не психовать и нервничать при виде двух красивых, уверенных в себе женщин в нижнем белье".

Социолог: рекламная кампания с расчетом на скандал

По мнению социолога Катарины Варды (Katharina Warda), которая прокомментировала ситуацию телекомпании WDR: "За этим стоит рекламная индустрия, которая часто живет за счет провокаций и запланированных скандалов. Это профессионалы, которые знают, что делают". И, как выяснилось - вполне успешно: "Все говорят об этой кампании и о новой коллекции женского нижнего белья".

Сама социолог, по ее собственному признанию, была крайне раздражена, когда впервые увидела рекламный постер. Причина - в "двойном информационном подтексте" рекламного плаката, считает она: "Лени в роли дочери изображается как ребенок, защищенный матерью, но в то же время в этой фотографии есть сексуальный подтекст". Этот контраст бросается в глаза и кажется просто "фальшивым", считает социолог Катарина Варда. При этом совсем неважно, что Лени уже 19 лет и она успешно работает в модельном бизнесе, говорит Варда. Это больше напоминает инсценировку детской сексуальности. А это в наше время нельзя воспринимать некритично.