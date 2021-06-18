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Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева пожаловалась на травлю после публикации Stories в Instagram, закрыв комментарии к своим постам.
Гузееву затравили за шутку о женском предназначении
© RIA/Scanpix

Сначала Гузеева выложила в социальную сеть видео, в котором ее дочь Ольга Бухарова делала ведущей педикюр. «Вот, собственно, для чего нужно рожать дочек. Это единственная мотивация», — сказала звезда фильма «Жестокий романс» под легкое негодование дочери.

Вскоре после этого актриса сообщила о потоке негативных комментариев, который обрушился на нее из-за шутки о женском предназначении. Во время приготовления еды Гузеева рассказала о том, что ей «столько гадостей написали в личку».

Ведущая не раз обращалась к пользователям Сети, оставляющим ей негативные комментарии. В частности, в августе прошлого года она обратилась к хейтерам, которых очень интересуют ее возраст, вес и внешность. В своей публикации актриса заявила, что сочувствует им, предположив, что они страдают от дефицита сексуальной активности.

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MK.ru

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