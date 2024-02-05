"Грэмми": рекорд Тейлор Свифт в категории "Альбом года"

Лучшим рок-альбомом по итогам 2023 года признан альбом This is Why группы Paramore. Лауреат среди прочего обошел в своей номинации альбом But Here We Are от Foo Fighters, ставший первой записью группы после смерти барабанщика Тейлора Хокинса, а также альбом 72 Seasons от ветеранов сцены, группы Metallica. Хотя последние не ушли без награды - Metallica получила "Грэмми" за "Лучшее метал-исполнение".

Певица Майли Сайрус получила награду в категории "Лучшая запись" за альбом Flowers, а лучшим дебютантом на музыкальной сцене в 2023 году, по версии Национальной академии искусства и науки звукозаписи США , стала R&B-исполнительница Виктория Моне.

Песня What was I made for? певицы Билли Айлиш, написанная для фильма " Барби ", получила премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года", а альбом Тейлор Свифт Midnights был признан "Альбомом года". 66-я церемония вручения статуэток "Грэмми" прошла в воскресенье, 4 февраля, в Лос-Анджелесе .

По данным таблоида TMZ, задержание рэпера связано с неким "физическим противостоянием", которое произошло ранее в тот же день между Рендером и одним из охранников в здании.

R&B-исполнительница Солана Имани Роу, известная как SZA, получила "Грэмми" за "Лучший прогрессивный R&B-альбом, статуэткой был удостоен и трек Snooze с этого релиза. "Грэмми" за "Лучший рэп-альбом" и "Лучшее рэп-исполнение" получил Майкл Сантьяго Рендер, выступающитй под псевдонимом Killer Mike и известный среди прочего по участию в хип-хоп дуэте Run The Jewels. Наградой за "Лучшую рэп-песню" также был отмечен его трек Scientists & Engineers. При этом вскоре после награждения исполнителя прямо в здании, где проходила церемония, задержали полицейские.

При этом больше всего "Грэмми" в рок-сегменте церемонии собрала инди-супергруппа Boygenius, состоящая из исполнительниц Жюльен Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус. Группа получила статуэтки за "Лучший альтернативный альбом", "Лучшее рок-исполнение" и "Лучшую рок-песню".

Американская поп-певица Тейлор Свифт, которая в 2023 году побила несколько кассовых рекордов со своим фильмом "The Eras Tour", и стала "человеком года" по версии журнала Time, получила "Грэмми" за выпущенный в конце 2022 года релиз Midnights сразу в двух категориях - "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом". Свифт таким образом собрала уже 14 статуэток "Грэмми" за свою карьеру - в прошлом среди прочего она трижды получала награды за "Альбом года".

Во время своей речи на "Грэмми" Тейлор Свифт анонсировала выход своего следующего альбома и его название. По ее словам, релиз будет называться The Tortured Poets Department и выйдет 19 апреля.

Новая категория "Грэмми" - за исполнение африканской музыки

В 2024 году организаторы "Грэмми" ввели новую категорию на церемонии - "Лучшее исполнение африканской музыки". Первой обладательницей статуэтки за такое исполнение стала певица Тайла Ситал из Южно-Африканской Республики.