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Алла Пугачева ответила пропагандисту и режиссеру Никите Михалкову в своем Instagram. Ранее он, комментируя возвращение певицы в Россию, назвал ее "крысой": "Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?".
Alla Pugačiova
Alla Pugačiova
© Itar-Tass / Scanpix

Пугачева же опубликовала отрывок из фильма Михалкова "Раба любви" (1975). В нем главная героиня Ольга Вознесенская в исполнении актрисы Елены Соловей говорит белым казакам, которые гонятся за ней: "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты!".

Под видео Пугачева пишет: "Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же делся прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?".

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Ранее Пугачева в интервью журналу Super призналась, что ее первое желание после приезда — "набить морду одному человеку". Она также опубликовала пост, посвященный пропагандисту Владимиру Соловьеву. "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — написала она.

Тот публично высказался о возвращении Пугачевой в Россию: "Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней".

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