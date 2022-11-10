Зеленский провел встречу Пенном, который уже в третий раз приезжает в Украину за время полномасштабного вторжения России, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Пенн также сообщил, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.
Актёр привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее Зеленскому как символ веры в победу Украины. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.
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