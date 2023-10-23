Голливудская актриса Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

В последний раз Мерил Стрип и ее мужа, скульптора Дона Гаммера, видели вместе в 2018 году, когда пара появилась на церемонии вручения премии "Оскар".
У 74-летней Стрип и 76-летнего Гаммера четверо взрослых детей: 43-летний Генри, 40-летняя Мэми, 37-летняя Грейс и 30-летняя Луиза. Уже бывшие супруги являются бабушкой и дедушкой пятерых внуков.
Стрип и Гаммер поженились в 1978 году; их познакомил брат актрисы. Предыдущий возлюбленный Стрип, Джон Казале, скончался от рака легких.
В интервью Vogue в 2022 году Мерил Стрип скрыла тот факт, что ее брака в традиционном понимании этого слова больше не существует. На вопрос о секрете их долгой совместной жизни, Стрип ответила: "Добрая воля и немного смирения. А еще важно время от времени помолчать". По ее словам, не существует никакого плана действий по созданию семьи: это всегда переговоры. Актриса также призналась, что у нее есть естественная огромная потребность работать и жить в любви. Она не может себе представить, как можно отказаться от одного ради другого.