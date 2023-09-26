Гитарист группы Queen Брайан Мэй принял активное участие в миссии НАСА

За всю свою насыщенную жизнь Брайан Мэй успел сделать действительно многое, и как выдающийся музыкант, и как ученый. Накануне капсула НАСА Osiris-Rex вошла в атмосферу Земли и успешно совершила посадку в 122 километрах от американского города Солт-Лейк-Сити. Эта капсула доставила очень важную посылку из космоса — горсть пыли, собранную с опасного астероида Бенну. Мэй, как ученый, специализирующийся в области стереоскопии, выполнил одну из самых важных ролей в этой миссии НАСА. Брайан и его сотрудница Клаудиа Манцони смогли сделать снимки для нескольких областей Бенну, потенциально подходящих для сбора образцов грунта. Они установили самые безопасные точки, в которых мог бы работать Osiris-Rex, cообщает NME.