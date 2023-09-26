Гитарист группы Queen Брайан Мэй принял активное участие в миссии НАСА

 
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ФОТО: X (ex Twitter)

Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, а также Командор Ордена Британской империи, ученый-астрофизик и доктор философии Брайан Мэй принимал участие в миссии НАСА по транспортировке на Землю самого крупного образца астероида в истории человечества, сообщил nme.com.

За всю свою насыщенную жизнь Брайан Мэй успел сделать действительно многое, и как выдающийся музыкант, и как ученый. Накануне капсула НАСА Osiris-Rex вошла в атмосферу Земли и успешно совершила посадку в 122 километрах от американского города Солт-Лейк-Сити. Эта капсула доставила очень важную посылку из космоса — горсть пыли, собранную с опасного астероида Бенну. Мэй, как ученый, специализирующийся в области стереоскопии, выполнил одну из самых важных ролей в этой миссии НАСА. Брайан и его сотрудница Клаудиа Манцони смогли сделать снимки для нескольких областей Бенну, потенциально подходящих для сбора образцов грунта. Они установили самые безопасные точки, в которых мог бы работать Osiris-Rex, cообщает NME.

«Я безмерно горжусь тем, что являюсь членом команды Osiris-Rex, — рассказал Мэй в своем интервью для Nasa TV. — Я не могу быть с вами сегодня, мне бы хотелось, но я репетирую перед гастролями Queen. Но мое сердце сейчас с вами, когда этот драгоценный образец извлекается. С днем возвращения образца и поздравляю всех, кто так усердно работал над этой миссией».

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Источник
ru.DELFI.lt
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