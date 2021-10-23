Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение в грудь во время съемок фильма "Раст" в четверг. Режиссер Джоэл Соуза, стоявший за ней, был ранен. 48-летний мужчина был отправлен в больницу из-за травмы плеча. Сообщается, что его уже выписали.

Новые подробности полицейского расследования стали известны в пятницу, когда у суда Санта-Фе, штат Нью-Мексико, было официально запрошено разрешение на проведение обыска.

Помощник режиссера взял один из трех реквизитных пистолетов, которые подготовил работавший на съемках специалист по оружию, и передал его Алеку Болдуину.

Согласно собранным показаниям, он объявил, что пистолет не заряжен.

Помощник режиссера также не знал, что в пистолете были боевые патроны, говорилось в документе.

В материалах полиции также указано, что испачканная кровью одежда Болдуина была изъята как улика вместе с пистолетом. Другое реквизитное оружие также забрала полиция.

63-летний актер был допрошен полицейскими, однако никому не было предъявлено обвинение по поводу случившегося.

Накануне Болдуин прокомментировал произошедшее, сказав, что убит горем.

"Нет слов, чтобы описать моё потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс - матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, дабы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с её мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье", - написал Болдуин в "Твиттере".

Галина Хатчинс рассказывала на своем сайте, что она родилась и выросла "в окружении оленей и атомных подводных лодок": в семье военного, который служил на советской военной базе за Полярным кругом. Хатчинс окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').