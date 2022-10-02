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От богатства до бедности порой лишь несколько шагов. Многих звезд постигла эта печальная судьба – в зените карьеры они беззаботно тратили миллионы, а на пороге жизни оказались без копейки за душой. Не менее трагичной может оказаться и другая история – жить, думая, что твои работы не стоят и ломаного гроша, и стать знаменитым лишь после смерти.
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- 1. Гении и легенды. Десять знаменитостей, умерших в нищете и долгах
- 2. Георгий Вицин
- 3. Джуди Гарленд
- 4. Винсент Ван Гог
- 5. Виктор Хатулев
- 6. Эдгар Аллан По
- 7. Оскар Уайльд
- 8. Марвин Гэй
- 9. Микки Руни
- 10. Бобби Дрисколл
- 11. Майкл Джексон
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