Галкин рассказал, что педагог проработал в школе более 43 лет и покинул пост в возрасте 91 года.
"Сделав для школы очень многое, - добавил он, - в том числе, и в последние десять лет своей работы".
Юморист поделился архивным снимком со старым другом, сделанным несколько лет назад.
Он вспомнил, что еще в те юные годы сделал пародию на учителя, и "она стала такой популярной в школе", что на выпускном педагог пошутил: что же он теперь будет делать без своего героя.
"Это был человек невероятных знаний, беспрецедентной преданности своему делу", - добавил Галкин, подчеркнув, что "не встречал больше людей, настолько любящих свою профессию".
Столичный департамент образования и науки подтвердил смерть Юрия Завельского и отметил, что за годы труда учитель воспитал многие поколений учеников и целую "плеяду педагогов, которые продолжают начатое им дело".
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