Галкин показал умиление Пугачевой после трогательного подарка от сына

На опубликованных кадрах видно, как Гарри ведет маму по дому, просит ее не открывать глаза и не поглядывать.
Затем он заводит ее в столовую и разрешает посмотреть на поднос, накрытый салфеткой. Как оказалось, мальчик решил порадовать певицу полезной выпечкой.
«По моему рецепту. Тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, сахар, ванильный сахар. Еще что-то там добавляли», - сказал мальчик, вызвав у матери неподдельную улыбку.
«Сынок, какой же ты у меня умница, дай я тебя поцелую», - сказала растроганная таким вниманием Алла Борисовна.
Далее Галкин перевел взор на горничную и спросил ее, помогала ли она готовить Гарри. Та ответила, что помогла, но совсем «чуть-чуть».
В начале мая Пугачева разместила на своей странице в Instagram видео, как и с Максимом Галкиным дети Елизавета и Гарри поздравляют россиян пасхальными стихами со Светлым Христовым Воскресением.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы предлагает парламенту повысить необлагаемый налогами минимум на 50 евро минимум увеличится на 10 евро (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает...
Минздрав Литвы: за полдня на прививку зарегистрировались 16 000 жителей (22)
С 17 мая в Литве действует единая система регистрации...
Большая часть учеников 5-11 классов в школы не вернется: министр в шоке, а у директоров школ есть свои аргументы (2)
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...
Какие привилегии появятся у владельцев "паспорта возможностей" в Литве (19)
" Паспорт возможностей " позволит открыть кафе и...
Отголоски "Марша в защиту семей": полиция расследует нарушения карантина (52)
Во время "Большого марша в защиту семей", на котором...