"Гагарина меня ненавидела": неожиданное признание Юлии Савичевой

Как рассказала артистка, неприязнь Гагариной могла возникнуть из-за того, что Савичева в 2000-х поехала на конкурсы „Евровидение“ и „World Best“. „Полина просто не подписала контракт. Хотя если бы подписала, то поехала и на World Best, и на „Евровидение“, — вспоминает звезда.

Также на взаимоотношениях знаменитостей сказалась работа с Максимом Фадеевым, который на тот момент продюсировал „Фабрику звезд“. „Гагарина меня ненавидела за это. А за что меня было любить?“ — говорит Савичева.