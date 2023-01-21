"Гагарина меня ненавидела": неожиданное признание Юлии Савичевой

Как рассказала артистка, неприязнь Гагариной могла возникнуть из-за того, что Савичева в 2000-х поехала на конкурсы „Евровидение“ и „World Best“. „Полина просто не подписала контракт. Хотя если бы подписала, то поехала и на World Best, и на „Евровидение“, — вспоминает звезда.
Также на взаимоотношениях знаменитостей сказалась работа с Максимом Фадеевым, который на тот момент продюсировал „Фабрику звезд“. „Гагарина меня ненавидела за это. А за что меня было любить?“ — говорит Савичева.
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