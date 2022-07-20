Юбка позволила рассмотреть татуировки актера на ногах - в том числе изображение носорога и черепа. Смысл этих рисунков все еще неизвестен поклонникам, да и сам актер не распространяется, что же значат эти загадочные тату. Но известно, что на руках Питта красуются инициалы его детей. Новый образ актера в необычном нараяде получил положительную реакцию поклонников, хотя они и начали тут же шутить, что Питт "залез в гардероб своей бывшей жены".
Приезд Питта в Европу совпал с присутствием в Италии Анджелины Джоли, которая находится там вместе с их общими детьми. Актриса принимает участие в сьемках нового фильма "Без крови". На мероприятиях в поддержку своего фильма Брэд буквально сиял, несмотря на то, что недавно заявлял о своей болезни. В недавнем интервью для GQ Брэд Питт признался, что страдает прозопагнозией — редким расстройством восприятия, при котором человек утрачивает способность узнавать лица.
Не так давно Брэд Питт также заявил, что его кинокарьера, вероятно, подходит к концу и он начал активно думать об уходе на пенсию. При этом он продолжает активно сниматься.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Спецпосланник ВОЗ: нельзя ничего не делать, а потом объявлять карантин
Уровень заболеваемости коронавирусом растет во всей...
Премьер Литвы: в связи с увеличением числа случаев COVID-19 изменений мы не планируем
Хотя в последнее время наблюдается увеличение числа...
Министр здравоохранения Литвы предупреждает: когда будет введен карантин из-за COVID-19
Вероятно, что волна COVID-19 до сентября будет расти,...
В Литве начинают устанавливать "умные" счетчики: во сколько это обойдется жителям
Совсем скоро в Литве начнут устанавливать разумные...
Спецэфир Delfi: российские солдаты в Украине — кто не хочет воевать?
Российский правозащитник Алексей Табалов со своими...