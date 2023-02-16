Мировая слава пришла к ней в 1966 году, когда в прокат вышли "Фантастическое путешествие" и "Миллион лет до нашей эры". Последний сделал ее секс-символом, благодаря тому, что на экране она была одета в малюсенькое бикини из оленьей шкуры.
Партнерами Уэлч на съемочной площадке в разные годы были Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Жан-Поль Бельмондо, однако очень успешными стали единичные ленты - например, "Ослепленный желаниями" и "Три мушкетера". Во второй половине 1970-х слава актрисы стала угасать и она работала преимущественно на телевидении, появляясь в кино лишь в эпизодических ролях.
В то же время она вполне успешно занималась бизнесом, выпуская фитнесс-программы и собственную линию косметики. При этом в мемуарах Уэлч отмечала, что не может назвать свою карьеру неудачной, хотя сталкивалась с определенными ограничениями: "Моя внешность была немного экзотической, и меня никогда не приглашали на роли, которые я хотела бы сыграть".
Тем не менее в списке "Самых сексуальных звезд ХХ века" журнала Playboy Уэлч занимает третье место.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Ландсбергис: человечество сатанеет, платит деньги людоедам, чтобы продолжалась война
Председатель Верховного...
Поздравления президента Литвы по случаю Дня восстановления государства
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что минувший...
Ушел из жизни литовский диссидент Антанас Терляцкас
16 февраля ночью ушел из жизни литовский диссидент...
16 февраля в Вильнюсе заговорила скульптура Йонаса Басанавичюса
Литва отмечает 105-ую годовщину независимости...