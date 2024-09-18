ФОТО. "У прекрасных родителей — прекрасные дети": Галкин показал своих детей в день их рождения

Гарри и Лиза отмечают день рождения сегодня, 18 сентября. Максим разместил их свежие фото в своем блоге. Дети запечатлелись в комнате, украшенной разноцветными воздушными шарами. „11“, — лаконично подписал он, добавив смайлик в виде красного сердечка.

„Какие красивые дети от красивых родителей“, „Лиза похожа на Аллу, а Гарик на вас“, „У прекрасных родителей — прекрасные дети. Всего самого наилучшего им“, „Как две маленькие копии мамы и папы, пусть все будет хорошо у них“, „Как они выросли!“, „Какие классные ребята“, — поздравили близнецов подписчики в соцсети.