2024.09.03 16:30

ФОТО: Сальма Хайек устроила бикини-спам в честь своего 58-летия

 
rus.DELFI.lv
Salma Hayek
Salma Hayek
ФОТО: Vida Press

Кинозвезда Сальма Хайек 2 сентября отметила свой 58-й день рождения. В честь этого события она буквально завалила подписчиков снимками в бикини.

Актриса назвала пост в Instagram „праздничным бикини-спамом“. При этом, как отметила Хайек, среди фотографий нет ни одной старой - все сделаны в настоящее время.

Судя по Instagram Сальмы, лето она провела очень хорошо - путешествовала на яхте, много купалась и загорала. Она отметилась на Ибице и в Сен-Тропе, побывала на Олимпиаде и в Париже и на Уимблдонском турнире, посетила торжественный ужин в Елисейском дворце, сходила на концерт Тейлор Свифт и презентацию рекламной кампании нового аромата Gucci Flora Gorgeous Orchid. Есть чему позавидовать.

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