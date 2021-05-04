ФОТО | "Психанул": Владимир Пресняков побрился налысо

Поклонники удивились неожиданному преображению артиста. Многим новый имидж Преснякова понравился, они сравнили певца с Федором Бондарчуком. Однако большинство фанатов раскритиковало новую прическу Владимира и отметило, что она сделала его похожим на старика и даже неузнаваемым.

“Сила”, “Класс”, “С Бондарчуком стали похожи”, “Ленин прямо. Володя Ульянов”, “Вылитый Федор Бондарчук”, “Ой! Не психуйте больше, Владимир”, “Прибавило возраст”, “Как старый дед. Не надо так психовать”, “Я не узнала, Вова”, “Верните волосы”, — писали в комментариях пользователи сети.