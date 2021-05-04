ФОТО | "Психанул": Владимир Пресняков побрился налысо

Поклонники удивились неожиданному преображению артиста. Многим новый имидж Преснякова понравился, они сравнили певца с Федором Бондарчуком. Однако большинство фанатов раскритиковало новую прическу Владимира и отметило, что она сделала его похожим на старика и даже неузнаваемым.
“Сила”, “Класс”, “С Бондарчуком стали похожи”, “Ленин прямо. Володя Ульянов”, “Вылитый Федор Бондарчук”, “Ой! Не психуйте больше, Владимир”, “Прибавило возраст”, “Как старый дед. Не надо так психовать”, “Я не узнала, Вова”, “Верните волосы”, — писали в комментариях пользователи сети.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В больницы с COVID-19 попали несколько сотен детей: некоторые болели очень серьезно (2)
Несмотря на то, что коронавирусом ( COVID-19 ) особенно...
В Литве действует новый порядок продажи авто, с какими проблемами сталкиваются жители (14)
Чтобы продать автомобиль в Литве – надо получить код...
Мантас Адоменас: Россия до сих пор не может принять последствия своих преступных действий (9)
Глава МИД Литвы Г. Ландсбергис посетил с визитом...
Видео взрыва на Klaipėdos mediena: в течение секунды здание развалилось (28)
В понедельник произошел взрыв на клайпедском...
COVID-19 в Литве унес жизни еще двоих молодых людей (8)
Коварный COVID-19 унес жизни еще двоих молодых мужчин....