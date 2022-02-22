ФОТО | "Проблемы со вкусом": стилист раскритиковала Валерию

На съемки телевизионного шоу супруга Иосифа Пригожина пришла в красном корсете с баской, яркой юбке и белой ажурной блузке.

В беседе с порталом Day.ru стилист Милана Плеханова назвала образ Валерии неудачным. “На мой взгляд, это очередной провальный образ. Мне всегда очень обидно, потому что она сама по себе очень красивая, стройная, эффектная барышня. Явно у нее какие-то серьезные проблемы со вкусом”, — сказала Милана.

По словам имиджмейкера, вещи совершенно из “разных опер” и вообще не сочетаются друг с другом. “В данном случае чисто фольклорный костюм получился. То есть набор вещей, которые в одном флаконе не работают. Блузка достойна внимания. Тогда есть смысл убрать этот корсет. Либо убрать блузку и оставить только корсет с юбкой. Тогда баску надо куда-то убрать”, — сказала Милана.

По словам стилиста, корсеты сейчас не в тренде. Они являются лишь атрибутикой вечернего образа. Сочетать довольно-таки пикантную вещь нужно с широкими штанами, свободным жакетом или, например, с юбкой в пол.

Почему до сих пор по этому поводу ничего не сказал Иосиф Пригожин — неясно.