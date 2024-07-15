ФОТО | Она потрясающая: проходящая лечение от рака Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в компании дочери

Принцесса Уэльская посетила финальный день теннисного чемпионата Уимблдон-2024. Это мероприятие она обычно не пропускает, поскольку является большой поклонницей спорта и покровительница Всеанглийского клуба большого тенниса. Ежегодно она вручает награду победителю.

Некоторое время было под вопросом, появится ли Кэтрин на мероприятии, из-за своего диагноза, и ей даже подготовили замену в лице герцогини Глостерскаой Биргитты.